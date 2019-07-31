Памфилова заявила о возможности арестованных кандидатов подавать жалобы в ЦИК

Кандидаты, которые не зарегистрированы для участия в выборах в Мосгордуму и находятся под арестом из-за несанкционированной акции протеста, могут подать жалобу в ЦИК через доверенных лиц, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что эти граждане не лишены избирательных прав. «Оформляют доверенность [на подачу жалобы], доверенное лицо может их представлять», – передает ее слова ТАСС.

Памфилова добавила, что сейчас в комиссию поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы – от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Ивана Жданова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Екатерины Игнатовой.

По ее словам, ЦИК оперативно работает с документами по этим жалобам. В четверг состоится рабочая группа, на которой рассмотрят жалобы Серебрянской и Лисицы.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК очень доброжелательно относится ко всем кандидатам.

«Если хоть малейшая возможность есть зарегистрировать – мы будем трактовать все неясности в пользу кандидатов. Рассмотрим [жалобы] максимально объективно, индивидуально каждого, максимально оперативно», – уточнила Памфилова.

Глава ЦИК также напомнила, что до этапа проверки подписей и документов в комиссию не поступило ни одной жалобы на действия Мосгоризбиркома.

«У нас не было повода вмешиваться в оперативную деятельность этой комиссии», – сказала она.

Памфилова добавила, что «было много заявлений, что ЦИК якобы не реагирует на безобразия» в ходе избирательной кампании в Москве, однако «ЦИК не беспомощный».

«Мы федеративное государство, у нас четко разграничены наши полномочия и ответственность. Если бы это была федеральная кампания, то мы бы действовали более оперативно, но это региональная кампания, поэтому если бы на первом этапе к нам поступили обращения, мы бы реагировали», – отметила она.

Ранее Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд.

Ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». Недовольные недопуском оппозиционеров устроили в центре Москвы несанкционированную публичную акцию, которая сопровождалась беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции в центре Москвы приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек.