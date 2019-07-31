Большинство россиян заявили о готовности променять семью на карьеру

Большинство россиян (68%) выразили готовность пожертвовать временем, которое они тратят на семью, если это поможет их повышению на работе или росту зарплаты, следует из исследования федерального портала по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».

В исследовании приняли участие больше 9 тыс. россиян, передает Ura.ru.

Выяснилось, что 67% женщин готовы забыть о семье ради высокой зарплаты и профессионального роста. Среди мужчин такое мнение высказали 72%. Только у четверти россиян в приоритете семья: среди женщин так думают 27%, а среди мужчин – 23%.

Еще 43% респондентов заявили о невозможности проводить больше времени с семьей из-за сверхурочной работы. Треть опрошенных называет себя карьеристами. Почти четверть считает, что карьера и семья несовместимы.

Кроме того, половина респондентов знакома со случаями, когда карьера разрушала семьи.

Ранее стало известно, что половине российских семей хватает денег только на еду и одежду. При этом самое большое количество бедных россиян проживают в республиках Тыва и Ингушетия.

Сообщалось также, что в месяц средней российской семье из трех человек для нормального уровня жизни требуется около 78 тыс. рублей.