Названы регионы России с наибольшим количеством бедных

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что самое большое количество бедных россиян проживают в республиках Тыва и Ингушетия.

«Достаточное высокое количество населения с доходами ниже прожиточного минимума в таких регионах как Ингушетия, Тыва. Это два самых непростых региона, к сожалению», - сказал он ТАСС.

По словам главы Минтруда, за чертой бедности в России живут около 20 млн человек.

Напомним, в феврале Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил ввести в практику социальные контракты для борьбы с бедностью и поручил правительству с 2020 года финансово помогать регионам, где внедряют социальный контракт.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что половине российских семей хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду, и разбиралась, есть ли способ победить бедность в России.