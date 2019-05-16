Стало известно, сколько семье нужно денег для «нормальной жизни»

В месяц средней российской семье из трех человек для нормального уровня жизни требуется около 78 тыс. рублей, свидетельствует исследование Romir.

Как показывают результаты исследования, 25% семей считают «нормальной» жизнь при ежемесячном семейном бюджете в 45–60 тыс. рублей, 51% указывает суммы в 60–120 тыс., 11% – более 120 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

2% заявили, что им достаточно 20–30 тыс. рублей, 1% готов считать уровень жизни «нормальным» при бюджете ниже 20 тыс. рублей в месяц. Еще 10% назвали сумму в 30–45 тыс. рублей.

Получается, что «средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 78 тыс. рублей, что всего на 2,1 тыс. рублей или 3% больше, чем годом ранее», указывает Romir.

Отмечается, что запросы россиян приблизились к показателям 2014 года (78,5 тыс. рублей).

Президент Romir Андрей Милехин отметил, что россияне то «затягивали пояса», то, «устав от кризиса и постоянной экономии, мечтали о резком увеличении доходов», а в «последние пару лет» планирование бюджета «становится все более реалистичным».

Опрос проведен в апреле среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех федеральных округах страны. Участники отвечали на вопрос о том, сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для «нормальной жизни». РИА «Новости» не указывает степень статистической погрешности.