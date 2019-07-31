Нефть подорожала на фоне снижения запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут пятый день подряд на фоне снижения запасов этого сырья в США и в ожидании снижения базовой ставки ФРС.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent выросла на 0,91% – до 65,22 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,69% и составила 58,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Поддержку рынку нефти оказывают данные Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 6,02 млн баррелей. Это уже седьмая неделя подряд, когда запасы нефти в стране снижаются.

Кроме того, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США. Двухдневное заседание регулятора завершается в среду, 31 июля. Аналитики прогнозируют, что базовая ставка будет понижена с текущего уровня 2,25-2,5%, при этом большинство экспертов считают, что снижение составит 25 базисных пунктов.