Американский миллионер рассказал об интимной связи с Бутиной

Американский мультимиллионер и глава онлайн-ритейлера «Оверсток» Патрик Берн сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с россиянкой Марией Бутиной, но отказался подчиняться, когда от него потребовали возобновить с ней отношения.

Как рассказал Берн изданию Washington Examiner, он познакомился с Бутиной в июле 2015 года на ежегодной встрече либертарианцев, которая проходит в Лас-Вегасе. По словам бизнесмена, Бутина сама подошла к нему после его выступления и сообщила, что является главой российской общественной организации «Право на оружие», но тогда он отказался с ней общаться. Затем Бутина снова обратилась в Берну с просьбой выступить с речью в Центробанке России.

Глава Overstock.com, сообщил о своем контакте с 30-летней Бутиной американским властям. После этого ФБР разрешило ему поближе познакомиться с Бутиной. Между мужчиной и женщиной завязались романтические отношения, которые продлились до марта 2016 года.

Через некоторое время ФБР потребовало от Берна возобновить отношения.

«Во второй раз я сделал это, потому что мне приказали возобновить отношения. Однако я решил, что это было неправильным. Мне сообщили, откуда именно исходили приказы, – те приказы поступали с достаточно высокого уровня – поэтому я их выполнял. Я просто хочу, чтобы Америка знала, что во второй раз я ее пальцем не тронул», – рассказал бизнесмен.

Он добавил, что второй раз отношения продлились до марта 2017 года, все это время он занимался «политическим шпионажем», обсуждая на встречах с ФБР действия Бутиной.

Напомним, в конце апреля суд США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». Часть срока Бутина уже отбыла под стражей, поэтому ее должны освободить в ноябре, после чего она должна быть депортирована в Россию.

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