Дома в Самаре сгорели из-за детской шалости

Причиной пожара в трех жилых домах в Самаре оказалась детская шалость, сообщили в ГУ МЧС по области.

«В ходе предварительной проверки по факту пожара установлено с помощью камер видеонаблюдения, что причиной пожара послужила детская шалость с огнем», – передает РИА «Новости» сообщение ГУ МЧС.

Пожар локализовали в 20.27. На ликвидации возгорания работали 133 человека и 31 единица техники. Никто не пострадал, эвакуация не понадобилась – жильцы самостоятельно покинули здания.

Ранее сообщалось, что для тушения пожара частных жилых домах в Железнодорожном районе Самары привлекли пожарный поезд.

Возгорание произошло в трех жилых домах на улице Волгина. Позже загорелось еще пять нежилых построек.