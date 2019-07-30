МИД заявил о праве собственника оспаривать задержание российского судна Украиной

Россия будет следить за ситуацией с захваченным Украиной российским танкером Nika Spirit, заявили замминистра иностранных дел Григорий Карасин.

«Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане моряки уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должно решить судебная инстанция. Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать. Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу», – пояснил радиостанции «Коммерсант FM» Карасин.

Во вторник Генконсульство России в Одессе направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос ранее сообщил, что украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами.

В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit. Судно опознали как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли в ходе инцидента в Керченском проливе.

Сотрудники СБУ выяснили, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе. Их сочли не ответственными за эти события, экипаж был освобожден.