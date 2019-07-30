Эксперт: Новые депутаты рады - некомпетентные люди

«У команды Зеленского есть полный контроль над Радой, и неважно, что новые депутаты абсолютно некомпетентные люди», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление представителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы о том, что при новом составе Рады «страну можно будет потерять за три года».

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, команде президента Украины Владимира Зеленского «толковая Рада и не нужна».

«Ему нужно толковое правительство и управляемая Рада. Поскольку Раду можно держать под контролем, возникает вопрос, насколько профессиональным будет правительство. Проблемы не будет, если правительство будет готовить толковые законы. Рада будет просто голосовать, как ей скажут. Но общая оценка ситуации у меня грустная, я не ожидаю от нового состава парламента каких-то прорывов», – сказал Погребинский.

Он иронично отметил, что новых депутатов правильно отправили на недельные интенсивные курсы, где им будут преподавать основы госуправления, экономику и юриспреденцию.

«Разумное решение. Им надо хотя бы объяснить, что они будут делать в Раде. Что они будут людьми, которые будут отвечать за голосование, что будут поделены по группам, что ходить должны регулярно, что там будут комитеты. Они же не знают ничего», – подчеркнул Погребинский.

Ранее представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что из-за политических экспериментов Украина может перестать существовать через три года. По словам Кивы, к власти на Украине приходят люди без опыта и образования.

Он отметил, что если Украина сможет «пережить» 2020 год, то это будет «большой победой», так как в бюджет 2020 года заложено повышение тарифов ЖКХ, которое скажется на жизни простых граждан. Кива заявил также, что власти Украины пытаются выполнять «задачи Госдепа и Евросоюза» и нравиться МВФ, игнорируя нужды граждан страны.

Напомним, по итогам выборов в новый состав Верховной рады попало много людей, не имевших прежде никакого отношения к политике. Например, владелец завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев проиграл округ в родном Запорожье свадебному фотографу Сергею Штепе, баллотировавшемуся от «Слуги народа». Аналогичным образом один из влиятельных функционеров блока Порошенко Александр Третьяков уступил киевскому ресторатору Николаю Тищенко. А бывший глава ЦИК Сергей Кивалов проиграл в своем одесском округе владельцу пиццерии Алексею Леонову.