Среди погибших подводников оказались выпускники Севастопольского училища

Моряки-подводники, капитаны I ранга Владимир Абанкин и Андрей Воскресенский, погибшие при пожаре на глубоководном исследовательском аппарате ВМФ России в Баренцевом море, были выпускниками Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища (СВВМИУ).

Союз выпускников училища выразил искренние соболезнования родным и близким погибших подводников, передает РИА «Новости».

«Среди погибших два выпускника Севастопольского ВВМИУ: капитан I ранга Абанкин Владимир Леонидович (3-й факультет, выпуск 1991 года); капитан I ранга Воскресенский Андрей Владимирович (3-й факультет, выпуск 1994 года)», – сообщается на сайте общественной организации.

«Члены союза, выпускники и ветераны СВВМИУ, потрясены гибелью лучших моряков, специалистов Военно-морского флота Отечества. Ветераны-гидронавты союза с особой болью воспринимают гибель своих учеников – последователей исследования Мирового океана и защиты глубоководных рубежей Родины», – отметили в общественной организации.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. Минобороны опубликовало имена 14 погибших в результате ЧП подводников, среди которых два Героя России, семь капитанов первого ранга, шесть капитанов более низкого ранга и подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представят к госнаградам.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему среди погибших подводников так много старших офицеров ВМФ, а также подробно рассказывала о трагедии.