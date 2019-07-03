Победительница олимпиады «Я – профессионал»: Участие в «Территории смыслов» – это отличный бонус

В пятницу открывается первая смена Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», которую организует АНО «Россия – страна возможностей». Смена главного молодежного форума соберет более 1 тыс. студентов со всей России, в том числе дипломантов студенческой олимпиады «Я – профессионал».

Смена главного молодежного форума впервые пройдет не во Владимирской области, а в подмосковной мастерской управления «Сенеж», и соберет более 1 тыс. студентов со всей России. Одна из участниц форума – Алина Андреева, победительница олимпиады по направлению «Психология», в этом году закончившая Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, рассказала, что принимала участие в олимпиаде два года подряд.

«Я принимала участие в олимпиаде «Я – профессионал» и в прошлом году, но стала только призером, поэтому победа в этом году – свидетельство моего профессионального роста. Я обратила внимание, что задания стали труднее, но интереснее и еще менее похожими на банальные тесты, которыми обычно проверяют знания студентов. Не зря олимпиада проходит под флагом практико-ориентированности и кооперации с работодателями. Победа по «Психологии» еще раз подтвердила мне, что профессию я выбрала правильно и училась у отличных преподавателей. Мое направление было рекордсменом по количеству зарегистрированных участников, поэтому конкуренция была очень высокой. И я рада, что подготовка в родном университете, как оказалось, не уступает московским вузам», – сказала Андреева.

Дипломантов олимпиады, отобранных для участия в первой смене форума «Территория смыслов», ждет богатая образовательная программа. Она включает мастер-классы, лекции, нетворкинг, тренд-сессии, но главное – встречи и знакомства с экспертами в разных отраслях. Полезным должно быть и общение со сверстниками – ребятами, которые уже проявили свою проактивную позицию и строят амбициозные планы на будущее.

Алина Андреева отметила, что участие в «Территории смыслов» – это отличный бонус, который она смогла получить в дополнение к своей победе на олимпиаде.

«Я очень жду встречи с участниками «ТС», среди которых надеюсь найти единомышленников, ребят, с которыми надо будет постараться как можно больше обсудить, поделиться опытом. Сфера моих научных интересов – психологическая профилактика девиантного поведения. Сегодня в нашей стране пытаются интегрировать элементы психологической и социальной работы в школы», – сказала она.

По ее словам, современная психология готова предложить более широкий спектр форматов работы с ребенком, родителями и педагогами, чем то, что мы видим в кабинете школьного психолога.

«Я очень много думала о том, что могу эффективно применить свои знания и организаторские способности, чтобы разработать и ввести альтернативные формы профилактики и коррекции поведенческих девиаций. Но меня всегда останавливало то, что рядом нет достаточного количества единомышленников (не только психологов, но и методистов, IT-специалистов, маркетологов и пр.), с которыми можно было бы запустить этот стартап. Я очень надеюсь, что встречу свою dream-team на форуме!» – подытожила Андреева.