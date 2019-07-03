Российские паспорта получили более двух тысяч жителей ДНР

Более двух тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российские паспорта, сообщил представитель МВД ДНР Владимир Краснощека.

По его словам, еще 13 тысяч жителей ДНР подали документы на получение российского гражданства, передает «Интерфакс».

Краснощека добавил, что паспорта ДНР при этом получили свыше 300 тыс. человек.

В середине июня первые жители Донецкой и Луганской народных республик получили паспорта России, оформленные в упрощенном порядке согласно указу президента Владимира Путина, при этом Евросоюз и США пригрозили не признавать документ, а Канада решила запретить по нему въезд на территорию своей страны.