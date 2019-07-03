Иностранные сервисы бронирования перестали отображать отели в Крыму

Датский сервис бронирования Kayak и американский Momondo перестали отображать варианты размещения в отелях Крыма.

При поиске отелей в Крыму на ближайшие даты сервис Kayak уведомляет, что подходящие варианты не найдены, и выдает сообщение: «Мы не нашли подходящих результатов. Возможно, никто из наших провайдеров не обслуживает указанное направление или на выбранные даты нет результатов», передает РИА «Новости».

Точно такой же результат при запросе показывает и сайт Momondo.

Напомним, прошлым летом сервис Booking.com перестал работать с отелями в Крыму из-за санкций. Такая же ситуация произошла и с поисковиком отелей RoomGuru.

Позже в России заявили о возможном запуске IT-платформы, которая станет аналогом Airbnb и Booking для Крыма.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД