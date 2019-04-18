В России решили создать аналог Airbnb и Booking для Крыма

Замминистра экономического развития – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко заявила, что ведомство собирается запустить IT-платформу, которая станет аналогом Airbnb и Booking для Крыма.

«В будущей IT-платформе одним из пилотных должен стать сервис аренды жилья, в первую очередь для отдыха и путешествий в Крыму», – приводятся ее слова на сайте Росреестра.

По ее словам, платформу запустят в тестовую эксплуатацию к концу 2019 года.

Абрамченко отметила, что IT-платформа нужна для обеспечения прямой коммуникации между продавцом и покупателем, арендатором и арендодателем.

«(Платформа) создаст возможность свободного выбора объектов, упростит процедуру заключения сделок, повысит правовую защищенность участников рынка, а в конечном счете – его инвестиционную привлекательность», – заявила она.

Airbnb не работает в Крыму с 2015 года, а летом 2018 года Booking частично отказался от сотрудничества с крымскими отелями – возможность для бронирования оставили только для тех, кто отправлялся в командировку, а не с туристическими целями.

В мае 2018 года сообщалось, что департамент туризма и региональной политики Министерства культуры поручил Ростуризму рассмотреть возможность запретить в России деятельность сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com в ответ на антироссийские санкции. Утверждалось, что под контролем корпорации Priceline Group, которой принадлежит сервис, оказались 70% рынка, кроме того, к этому сервису и Airbnb у российских властей давно возникали вопросы.

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