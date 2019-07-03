Один из создателей «Дамбо» скончался в 105 лет

В США умер аниматор Милтон Квон, один из последних художников, которые работали в Walt Disney Studios во времена Золотого века студии, сообщил его сын Майк Квон.

Квон скончался 18 июня в Торрансе (Калифорния, США) от «естественных причин». Он прожил 105 лет, пишет Hollywood Reporter.

Квон работал над такими диснеевскими мультфильмами, как «Фантазия» и «Дамбо». Кроме того, он был актером в нескольких фильмах.