Астронавт США заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс МС-11»

Американский астронавт Ник Хейг заснял с борта Международной космической станции (МКС) разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11», покинувшего станцию.

«Я поймал этот вид во время входа корабля в атмосферу. Это было похоже на большой фейерверк, который длился несколько минут – мерцал, искрился и ярко пульсировал, прежде чем исчез в темноте», – написал Хейг на своей странице в Twitter.

Ранее в понедельник грузовой корабль «Прогресс МС-11» отчалил от МКС, после чего был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Не сгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки корабля упали в южной части Тихого океана.

Напомним, 4 апреля ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-11» стартовала с космодрома Байконур. «Прогресс МС-11» установил новый рекорд времени полета к МКС, долетев до станции за 3 часа 22 минуты.

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