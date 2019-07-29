В Тихом океане затопили российский космический корабль

В южной части Тихого океана был затоплен космический грузовой корабль «Прогресс МС-11», который отстыковался от МКС 29 июля.

«Отработавший «грузовик» сведен с орбиты, и ориентировочно в 17.30 мск его не сгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки, по расчетам, упали в южной части Тихого океана», - сообщили в пресс-службе ЦНИИмаш, передает ТАСС.

«Прогресс МС-11» был отправлен на МКС на ракете «Союз-2.1а», стартовавшей с космодрома Байконур 4 апреля. Отмечается, что корабль впервые летел на станцию по сверхбыстрой схеме, время его полёта составило 3 часа и 20 минут.

Ранее сообщалось, что на МКС вскоре прибудет человекообразный робот «Федор», который проведет полет в кресле космонавта, на орбите он пробудет две недели.