«АвтоВАЗ» ответит Tesla интеграцией с «Яндексом»

Пока Tesla запускает Netflix и Youtube, «АвтоВАЗ» занимается интеграцией технологий «Яндекса» в свои автомобили, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель пресс-службы тольяттинской компании Сергей Ильинский.

Ранее глава Tesla Илон Маск объявил, что в автомобилях марки скоро появится поддержка потокового вещания Netflix и YouTube. Пока в стране, по которой поедет машина, официально не разрешат автопилот, смотреть видео можно будет только во время стоянки.

«У нас есть совместный договор с «Яндексом». Вместе мы разрабатываем достаточно интересную систему car entertainment. Что будет в нее зашито, говорить пока еще очень рано, потерпите, пока запустится», – сказал Ильинский.

Сроки реализации совместного проекта «АвтоВАЗ» и Яндекса стороны не разглашают, говорит Ильинский: «Мы традиционно не загадываем, как только появится, сразу все получите».

В мае стало известно, что в течение ближайших пяти лет в автомобили «АвтоВАЗ» будут устанавливать мультимедийную систему «Яндекс.Авто». О ней ли речь или о другом проекте, Ильинский не уточнил.