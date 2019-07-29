Скандальный блогер найдена мертвой в Ирландии

Выдумавшую себе погибших во время Холокоста еврейских предков немецкого историка и блогера Мари Софи Хингст обнаружили мертвой в своей постели дома в Дублине, сообщил iLaw Journals University News.

Сообщается, что полиция не нашла признаков насильственной смерти, передает РИА «Новости».

По мнению матери Хингст, ее дочь покончила с собой. О результатах вскрытия пока что нет никакой информации.

Хингст стала широко известна после того, как неоднократно публиковала информацию о своих еврейских родственниках, среди которых большинство якобы погибли во время Холокоста. В 2017 году она стала «Блогером года».

Позднее стало известно, что ее предки являлись немецкими протестантами. При этом выяснилось, что Хингст не только сочинила истории, но и составила список из 22 несуществующих жертв Холокоста для мемориала «Яд Вашем» в Иерусалиме.

После этого блогер созналась в фальсификациях и объяснила свои действия депрессией, начавшейся после переезда в Дублин. Незадолго до смерти в интервью Irish Times она рассказала, что чувствует себя загнанной в угол после разоблачения.