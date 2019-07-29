Финансовые результаты российских компаний резко выросли

В январе – мае 2019 года российские компании показали существенный рост финансовых результатов, следует из опубликованного Росстатом исследования «О финансовых результатах деятельности организаций».

Исследование касается зарегистрированных в России организаций – за исключением субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, государственных и муниципальных учреждений. За первые пять месяцев 2019 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) составил 6 млрд 743 млн рублей, тогда как за аналогичный период 2018 года – 4 млрд 939,6 млн рублей. Таким образом, рост составил 36,5%, сообщает Regnum.

Наилучшие финансовые показатели отмечены в строительстве (+78 млрд рублей, в 5,7 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года), управлении недвижимым имуществом (+106,5 млрд рублей, рост в 5,9 раза).

В организациях, оказывающих логистические услуги сальдо составило 438 млрд рублей, что на 49,3% лучше показателей аналогичного периода прошлого года. В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве сальдо составило 164,8 млрд рублей, что на 55,3% лучше, чем в январе-мае 2018 года.

Согласно данным Росстата, улучшились финансовые результаты деятельности трубопроводных систем, железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок, добычи угля, ряда сегментов обрабатывающих производств. В трубопроводном транспорте доля прибыльных предприятий составила 81%, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 78,8%, среди предприятий, занимающихся добычей сырой нефти и природного газа – 76%, в сфере оптовой и розничной торговли – 75%.