Минобороны решило возродить ликвидированные за последние 30 лет части

Минобороны возродит понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные бригады, сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.

«В этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон, что, несомненно, повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях. В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», – передает РИА «Новости» слова Колотовкина.

По его словам, недавно в армии появился свой инженерный полк, оснащенный понтонным парком ПП-91 нового образца, который позволяет за один час развернуть 250-метровый мост через реку.

Ремонтно-восстановительные батальоны расформировали в 2008 году по распоряжению экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, большинство понтонно-мостовых соединений прекратили существование в 1989 году при Михаиле Горбачеве.

Напомним, ранее была воссоздана Ленинградская Краснознаменная армия ВВС и ПВО.

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