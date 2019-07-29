Глава Чебоксар сравнил себя с Тарасом Бульбой после скандального ДТП с сыном

Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков прокомментировал скандал вокруг его 20-летнего сына Олега, арестованного в рамках уголовного дела по факту ДТП на трассе Москва – Уфа. Градоначальник признался, что хотел поступить с сыном, как Тарас Бульба.

«Очевидно то, что как глава администрации я – явление временное, но я всегда буду отцом своего сына», – говорится в заявлении Ладыкова, опубликованном на его странице в Instagram.

По его словам, родителям всегда сложно объективно оценивать поступки своих детей, особенно «если кажется, что взрослый сын все делает назло и вопреки».

«Не скрою, бывают моменты, когда возникает желание поступить, как Тарас Бульба, но в итоге остается только констатировать, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», – добавил градоначальник.

«Что касается ДТП, то на месте пострадавших мог оказаться любой», – подчеркнул Ладыков, добавив, что у «здравомыслящего человека не может быть никаких оснований для оправдания виновных».

«Причина этого ДТП в преступной экстремальности и патологической безответственности», – заключил мэр города.

Напомним, утром 22 июля на автодороге Москва – Уфа в Моргаушском районе Чувашии водитель Audi врезался в ограждение, а затем столкнулся с автомобилем УАЗ-3909. В ДТП пострадали водитель и пассажир УАЗа, а предполагаемый виновник скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Вечером 24 июля скрывшийся водитель был задержан. Им оказался сын главы администрации Чебоксар Олег Ладыков. Суд арестовал его до 22 сентября.

На встрече с жителями Чебоксар 26 июля Ладыков уклончиво ответил на расспросы об аварии с участием его сына. Он также заявил, что не знает, откуда у 20-летнего Олега автомобиль Audi. «Машина моим родственникам не принадлежит. Если виновником аварии действительно окажется Олег, мне остается только выразить горечь и сожаление», – приводит слова градоначальника местное издание «Мой город».

Олег Ладыков не впервые оказывается в центре громкого скандала. В конце мая Калининский районный суд Чебоксар приговорил его к одному году четырем месяцам лишения свободы условно за побои и насилие в отношении полицейского. Обвинение запрашивало для Ладыкова два с половиной года колонии-поселения, однако суд избрал условное наказание.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД