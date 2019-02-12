Сына сити-менеджера Чебоксар арестовали по подозрению в нападении на полицейского

Сына главы администрации города Алексея Ладыкова Олега взяли под домашний арест в связи с подозрением в избиении полицейского.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти». Подозреваемого отправили под домашний арест до 10 апреля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Следственный комитет по республике сослался на тайну следствия и ситуацию комментировать не стал.

В то же время местные СМИ сообщили, что 9 февраля полиция задержала подозреваемых в нанесении побоев. Одним из задержанных был Олег Ладыков. В здании полиции он ударил одного из сотрудников.

Ранее сообщалось, что младшего Ладыкова привлекли к административной ответственности после ДТП ВАЗ-111930 и Volkswagen Polo, за рулем которого находился 17-летний сын главы администрации без прав. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.