Туристы в Бурятии попросили спасателей об эвакуации

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В российской экономике ожидается «оттепель»

Российская валюта продолжает оставаться крепкой Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным – такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При этом снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему? Подробности...
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Московской оппозиции поможет армия Украины

В Киеве вспомнили об экспорте «майданного» образцаФото: Tatyana Makeyeva/Reuters
«Стихийный протест москвичей» оказался не стихийным и, по данным полиции, не совсем московским. Среди участников беспорядков – много приезжих. Когда в «борьбе за демократию» в Москве засветились гости с Украины, уже не удивляет призыв экс-редактора киевского Forbes «готовить войска для поддержки демократии в России». Кто еще с интересом наблюдал за акцией оппозиции в Москве? Подробности...
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Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира

Произведенные еще во времена СССР ракетные комплексы «Гранит» по-прежнему дают ВМФ РФ колоссальные боевые возможностиФото: кадр Министерства обороны России
Сегодня, в День ВМФ России, резонно задать вопрос: какое место занимает отечественный военно-морской флот в ряду флотов других мировых держав? Насколько сильным он является и почему, с кем в первую очередь идет соперничество? Обозреватель газеты ВЗГЛЯД составил собственный рейтинг боевых возможностей военно-морских флотов мира. Подробности...
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В США появились проблемы, приведшие к распаду СССР

Важнейшие для американского общества символы все больше теряют свою силуФото: «Годзилла», Legendary Pictures
Социологи и политические аналитики фиксируют все больше тревожных тенденций, связанных с будущим США. Целая серия признаков как внутри американского общества, так и во внешней политике Вашингтона свидетельствует о начале заката самой могущественной на Земле империи. Некоторые процессы прямо напоминают причины распада СССР. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Политкорректности вы лучше у нас поучитесь

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда вы видите особо громкого прогрессора, поучающего окружающих гендерной или расовой морали, знайте – вы видите вчерашнего куклуксклановца, расиста и мизогина. И по-другому не бывает. Подробности...
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За спиной толпы

Александр Брод, Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Некоторые члены СПЧ посчитали более продуктивным прийти к мэрии, как на шоу, чтобы потом осудить силовиков. И снова ни слова про перечный газ, про камни в полицию, создание толпой преград для пешеходов и общественного транспорта. Получается, коллеги солидаризировались с организаторами акции? Подробности...

Кому война, кому – донаты

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Для телеканала «Дождь» вчерашняя драма на московских улицах определенно стала руководством к действию, которое Николай Бухарин в свое время определил в повелительном наклонении: «Обогащайтесь!» Подробности...
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    Украина мечтает устроить «Бурю» в Донбассе

    Кто из российских политиков сбежал за границу

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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

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            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

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              Туристы в Бурятии попросили спасателей об эвакуации

              29 июля 2019, 11:28

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Туристы в Бурятии попросили об эвакуации в районе слияния рек Урик и Даялык, но непогода мешает отправить им на помощь авиацию, сообщил источник в экстренных службах республики.

              «Поступила просьба оказать помощь в эвакуации туристической группы, которая находится в месте слияния рек Урик и Даялык», – сообщил источник РИА «Новости».

              По его словам, непогода, которая продлится еще несколько суток, мешает отправить к туристам авиацию. Поэтому к терпящим бедствие людям отправили наземную группу спасателей.

              В свою очередь Life уточняет, что группа из 12 туристов на катамаранах терпит бедствие в районе рек Урик и Даялык в Бурятии. По некоторым данным, погиб один человек.

              Напомним, в конце июня 2018 года сообщалось, что туристы из России и Казахстана попали под камнепад в киргизских горах, есть погибшие и пострадавшие.


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