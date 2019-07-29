Туристы в Бурятии попросили спасателей об эвакуации

Туристы в Бурятии попросили об эвакуации в районе слияния рек Урик и Даялык, но непогода мешает отправить им на помощь авиацию, сообщил источник в экстренных службах республики.

«Поступила просьба оказать помощь в эвакуации туристической группы, которая находится в месте слияния рек Урик и Даялык», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, непогода, которая продлится еще несколько суток, мешает отправить к туристам авиацию. Поэтому к терпящим бедствие людям отправили наземную группу спасателей.

В свою очередь Life уточняет, что группа из 12 туристов на катамаранах терпит бедствие в районе рек Урик и Даялык в Бурятии. По некоторым данным, погиб один человек.

Напомним, в конце июня 2018 года сообщалось, что туристы из России и Казахстана попали под камнепад в киргизских горах, есть погибшие и пострадавшие.