Национальный демократический институт США представил отчет о прошедших выборах в Верховную раду. В документе утверждается, что «российская дезинформация» якобы затрудняла доступ украинцев к достоверным данным.

Американские наблюдатели отметили, что избирательный процесс на Украине в целом соответствовал украинским законам и международным стандартам. Однако, как говорится в документе, есть ряд проблем, над которыми Киеву еще следует поработать. К таким проблемам составители доклада отнесли роль СМИ, финансирование избирательных кампаний, гендерное равенство, включение маргинальных групп и расширение избирательных прав граждан, сообщает RT.

При этом, по мнению наблюдателей из США, центральным элементом украинской политики остается «кремлевская агрессия», включающая в себя «кампании по дезинформации и расколу общества». В документе сказано, что Россия якобы стремится подорвать «демократические и европейские стремления Украины».

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Утверждается, что российская «дезинформация» якобы затрудняла доступ украинских избирателей к достоверным данным. По мнению американских наблюдателей, пророссийские СМИ представляли украинские власти военными агрессорами в Донбассе, что «сбивало с толку» граждан Украины. Авторы доклада считают, что только так можно объяснить результаты социологического исследования, согласно которому 48% опрошенных затруднились ответить на вопрос о том, Москва или Киев несет ответственность за инцидент в Керченском проливе, в результате которого были задержаны украинские моряки, а 33% обвинили в произошедшем Украину.

Как отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, отчет американских наблюдателей за выборами в очередной раз подтвердил, что «свобода слова» – это то, что выражает принятую на Западе точку зрения, в то время как все остальное подается как пропаганда и искажение действительности.

«Мы видим, как искажаются основополагающие принципы, запрещается иметь свое мнение. Это серьезный сдвиг мировоззрения западного общества», – отметил эксперт.

Добавим, что на Западе продолжаются спекуляции на тему «вмешательства» российских спецслужб и «российских хакеров» во внутренние дела других стран. Эти обвинения в адрес Москвы стали одной из главных тем антироссийской информационной кампании.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Украине и не является стороной внутриукраинского конфликта.

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