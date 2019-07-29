Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 63,2 доллара

Мировые цены на нефть снижаются утром понедельника на фоне прошедшей в Вене встречи по урегулированию иранского ядерного кризиса.

Так, к 07.47 мск стоимость марки Brent снижалась на 0,33% – до 63,16 доллара за баррель, WTI падала на 0,16% – до 56,11 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На стоимость черного золота повлияли новости вокруг Ирана. В выходные политдиректора «пятерки» (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана провели в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном, по итогам которой было условлено в ближайшее время организовать встречу на министерском уровне.

Также на цены оказывает влияние статистика из США, согласно которой рост ВВП страны во втором квартале 2019 года, по первой оценке, составил 2,1% в годовом выражении.

Стоимость нефти в пятницу росла до 63,48 доллара за баррель по марке Brent.