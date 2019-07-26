Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 16 копеек – до 63,08 рубля, курс евро снизился на 17 копеек – до 70,27 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 63,48 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД