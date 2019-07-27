ООН назвала число жертв наводнений в Южной Азии в 2019 году

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что в 2019 году из-за наводнений в Южной Азии погибло не менее 600 человек.

«Более 25 миллионов человек были затронуты наводнениями из-за обильных муссонных ливней в Бангладеш, Индии, Мьянме и Непале, перемещено более полумиллиона человек, сообщили нам коллеги из гуманитарных организаций», – сказал Хак, передает ТАСС со ссылкой на агентство PTI.

Отмечается, что в Индии паводки коснулись свыше 10 млн граждан, пострадали жители штатов Ассам, Бихар и нескольких других, в числе пострадавших – 4,3 млн детей.

В конце июня в Южной Азии начались муссонные дожди, ставшие одними из самых сильных за последнее десятилетие.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали наводнения, проблемы с транспортным сообщением, обрушения зданий и многочисленные несчастные случаи в разных районах страны.