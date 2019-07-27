Немецкая полиция защитит членов избиркома от угрозы со стороны кандидатов от «Альтернативы для Германии»

В Германии полиция Саксонии предоставит защиту членам местного избиркома после отказа в регистрации на выборах нескольким кандидатам от «Альтернативы для Германии». Поводом для дисквалификации стало отсутствие у кандидатов некоторых необходимых документов.

Политолог Антон Хащенко отмечает, что в Германии, которая ранее выражала озабоченность по поводу недопуска ряда российских оппозиционеров на предстоящие выборы в Мосгордуму, несколько политиков также не были допущены к намеченным региональным выборам.

«Ирония заключается в том, что вот прямо в эти дни у самих немцев скандальная ситуация в Саксонии, где по формальным основаниям до выборов не были допущены 43 из 61 кандидата популярной в этом регионе (по опросам приближается к уровню ХДС) оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», – пишет Хащенко в Facebook.

Он добавил, что теперь представители избиркома в Саксонии получат защиту полиции, поскольку возникла угроза их безопасности после дисквалификации нескольких кандидатов от «Альтернативы для Германии».

Как сообщал REGNUM, на этой неделе Федеральный конституционный суд Германии отказал в иске «Альтернатива для Германии» (АдГ), пожаловавшейся на недопуск ее кандидатов на выборы в ландтаг (земский парламент) Саксонии. В регистрации кандидатам от АдГ было отказано по причине отсутствия у них некоторых необходимых документов.