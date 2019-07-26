Россия предложила Украине продлить контракт по транзиту газа на год

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия предложила Украине продлить на год действие контракта по транзиту газа.

«Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство (на Украине) и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях», – сказал Новак, передает ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что возможные корректировки станут предметом переговоров коммерческих компаний.

Напомним, в 2020 году истекает 10-летний договор России и Украины на транзит газа.

В «Нафтогазе» опасаются, что Москва собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2», однако Россия выражала готовность заключить новый контракт и предлагала Украине газ на 25% дешевле «европейского» (того же российского, но оформленного как «реверсный»). «Нафтогаз», однако, счел предложение «несерьезным» и потребовал скидку в 48%.