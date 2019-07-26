Российский пловец Антон Чупков выиграл золото ЧМ с мировым рекордом

Российский пловец Антон Чупков поставил мировой рекорд на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее.

Спортсмен с мировым рекордом завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом, передает ТАСС.

Еще одну золотую медаль на дистанции 200 метров на спине получил 22-летний российский спортсмен Евгений Рылов.

Россиянка Юлия Ефимова также завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м брассом на мировом первенстве.

Чемпионат мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу завершится 28 июля.