Студенты из Ангарска ради лайков разыграли ограбление кафе

Паре студентов из Ангарска, которые ради лайков в социальных сетях инсценировали вооруженный налет на кафе, грозит лишение свободы вплоть до пяти лет и крупный штраф, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Действия пранкеров зафиксировала камера наблюдения. Один из молодых людей выступал режиссером, другой, припугнув кассира «огнестрельным оружием», потребовал все деньги и, получив купюры, убежал. После этого из-за столика поднялся приятель «грабителя» и со смехом объявил, что это был розыгрыш.

После задержания молодые люди заявили, что их целью была «реакция людей» и «контент чтобы был». «Что-то хотели новое сделать. Чтобы увидеть реакцию людей, как они вообще реагируют», – приводят их слова «Вести».

Управляющий кафе обратился в полицию, пранкеров задержали. Ими оказались местные студенты. Для «налета» использовалось оружие для игры в страйкбол.

Суд отпустил их под подписку о невыезде. Молодым людям грозит до пяти лет в колонии либо штраф до 1 млн рублей.

Ранее полиция задержала студента, который ради лайков в соцсетях спрыгнул на рельсы московского метро.