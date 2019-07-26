Вузы решили оценивать по трудоустройству выпускников

Минтруд занялся разработкой программы, позволяющей отслеживать трудоустройство и уровень зарплат выпускников вузов для оценки качества образования, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе встречи с молодежным активом Забайкальского края.

Топилин сообщил, что в данный момент Минтруд занят разработкой программы, которая позволит государству через отслеживание места работы и зарплаты выпускника оценивать вузы, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что вся информация будет передаваться в деперсонофицированном виде.

Он отметил, что крайне важно, чтобы в процесс образования включались элементы практики, элементы стажировок во время обучения.

«Если государство начнет заниматься гарантированием рабочих мест для молодых людей, то мы просто вас демотивируем очень серьезно», – сказал он.

Топилин добавил, что в индивидуальных случаях необходимо помогать выпускникам.

«Но главное заключается в том, чтобы (у выпускников) было желание работать, устроиться на работу, хорошо учиться и постигать то, что дается в вузе. И тогда все получится – не надо никакого гарантированного трудоустройства», – заключил министр.

Ранее сообщалось, что проблемы с поиском работы возникают почти у трети выпускников вузов в России.