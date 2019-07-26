Nord Stream 2 попросила суд ЕС аннулировать дискриминационные меры

Проектная компания газопровода «Северный поток – 2» – Nord Stream 2 AG – направила в Европейский суд просьбу аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта.

«Nord Stream 2 просит Европейский суд аннулировать дискриминационные меры», – говорится в заголовке сообщения компании на ее сайте.

Сам текст пока не опубликован.

В апреле Nord Stream 2 уже пригрозила Евросоюзу (ЕС) судебным разбирательством, если ее не освободят от выполнения требований Третьего энергетического пакета.

Канцлер Германии Ангела Меркель в мае заявила, что Еврокомиссия, несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС, не сможет помешать строительству газопровода «Северный поток – 2».

Между тем, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер заявлял, что политическое давление со стороны США и Украины привело к изменению позиции Копенгагена по «Северному потоку – 2».

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