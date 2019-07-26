Нефть подорожала на фоне сокращений запасов топлива в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут из-за того, что инвесторы вновь обратили внимание на резкое сокращение запасов топлива в США на прошлой неделе.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent вырос на 7 центов – до 63,46 доллара за баррель. Котировки сентябрьского контракта на нефть WTI повысились на 19 центов – до 56,21 доллара за баррель, сообщает «Финмаркет».