Парламент Испании вновь не утвердил кандидатуру Санчеса на пост премьера

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании во второй раз проголосовал против исполняющего обязанности председателя правительства, генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьер-министра страны.

Для утверждения кандидатуры во втором туре голосования Санчесу было достаточно получить поддержку большинства парламентариев. По итогам заседания в Конгрессе за его кандидатуру проголосовали 124 депутата, против – 155 депутатов, а воздержались еще 67 человек, четверо отсутствовали, передает ТАСС.

Сторонники левой партии «Подемос» («Мы можем»), являющиеся главным потенциальным союзником социалистов и выступающие за формирование коалиционного правительства с ИСРП, не помогли утверждению Санчеса. Переговоры партий оказались безуспешными.

Сообщается, что сейчас представленные в парламенте политические силы за два месяца должны будут договориться о новой кандидатуре на пост премьер-министра. За это время генсек ИСРП вновь может попытаться завоевать доверие Конгресса. Если за это время премьера так и не утвердят, то обе палаты парламента будут распущены, а в стране объявят о проведении внеочередных выборов, которые могут пройти в ноябре.

При этом на последних досрочных выборах, состоявшихся 28 апреля, ИСРП одержала победу и получила 123 кресла в Конгрессе депутатов.

Напомним, во вторник на первом голосовании Испанский парламент не утвердил Санчеса на должность главы кабмина, кандидат не получил необходимого минимума голосов: 176 из 350.