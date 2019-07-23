Испанский парламент не утвердил лидера социалистов на посту главы правительства

Нижняя палата парламента Испании на первом голосовании не утвердила исполняющего обязанности главы правительства генсека Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на должности премьер-министра.

Для получения поддержки в первом этапе голосования кандидату необходимо было получить поддержку минимум 176 депутатов из 350, однако Санчесу не удалось этого сделать, передает ТАСС.

Через два дня в нижней палате должно пройти второе голосование, в ходе него будет достаточно поддержки простого большинства депутатов.