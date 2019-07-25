Завершена регистрация на конкурс «Губернаторский резерв»

Подошла к концу регистрация на кадровый конкурс «Губернаторский резерв», для участия в нем зарегистрировались 7 тыс. 793 человека, большинство из них – жители Астраханской области, сообщили организаторы конкурса.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, по поручению которого проводится конкурс, высоко оценил активность астраханцев. «Результаты регистрационного этапа говорят об огромном кадровом потенциале Астраханской области. Тысячи людей стремятся профессионально расти, готовы браться за сложные ответственные задачи и хотят менять к лучшему жизнь своих сограждан», – отметил Бабушкин, слова которого приводятся в пресс-релизе организаторов конкурса, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Среди участников конкурса 65% мужчин и 35% женщин. «Это хороший показатель, выше среднего по стране. Например, на последнем конкурсе «Лидеры России» доля зарегистрировавшихся женщин составила 24%», – сообщила заместитель руководителя блока оценочных мероприятий конкурса Калимат Мантаева.

Среди отраслей, представители которых наиболее активно регистрировались на конкурс, с большим отрывом лидирует государственное и муниципальное управление. В топ-5 также вошли строительство, транспорт, здравоохранение, высшее образование.

К конкурсу проявили интерес жители 54 российских регионов. При этом значительная часть участников не из Астраханской области – ее уроженцы. Второе и третье место по числу регистраций занимают Краснодарский край и Ростовская область – регионы, где традиционно проживает большое число выходцев из Астраханской области.

Этап приема заявок шел с 27 июня по 24 июля. После проверки анкет на соответствие установленным требованиям конкурсанты будут допущены к следующему этапу – онлайн-тестированию управленческого потенциала. Оно пройдет с 27 по 30 июля. 200 участников, набравших наибольшее количество баллов, встретятся в финале, который пройдет в Астрахани со 2 по 5 сентября. Победители войдут в кадровый резерв области и смогут претендовать на руководящие должности в системе государственного и муниципального управления региона.

Конкурс проводится администрацией Астраханской области при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

Конкурс «Губернаторский резерв» – кадровый проект для молодых перспективных управленцев, стремящихся реализовать свой потенциал в регионе. Целью проекта является формирование высокоэффективной команды руководителей для их трудоустройства и развития в Астраханской области.

«Россия – страна возможностей» – это открытая платформа, которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.