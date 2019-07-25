Трамп ответил на выступление Мюллера словами «Правда – это сила природы»

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал выступление экс-спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера в Палате представителей Конгресса США.

Трамп заявил в Twitter, что «правда – это сила природы».

Хозяин Белого дома считает, что у республиканцев «был очень хороший день», который «многое доказал всем». По его словам, «то, что пытался защищать Роберт Мюллер, защитить было невозможно», передает РИА «Новости».

Обвинения в «сговоре» с Москвой Трамп назвал «смехотворной фальшивкой, охотой на ведьм».

На слова Мюллера о том, что доклад по «российскому делу» не оправдывает главу государства, Трамп ответил: «А у него и не было права оправдывать». Хотя прежде сам Трамп объявил доклад «полным оправданием».

Трамп также рассердился, когда репортер поинтересовался его мнением по поводу слов Мюллера о том, что американскому лидеру могут быть предъявлены обвинения после окончания президентского срока. В ответ Трамп заявил о «фейковых новостях» и назвал его «одним из худших» среди журналистов.

Напомним, Мюллер заявил о недоказанности отсутствия «сговора» Трампа с Россией.