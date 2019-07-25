Член СПЧ: Экстерриториальные избирательные участки будут максимально открыты для наблюдателей

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Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
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Почему мы запомним Константина Борового

Как карикатура выпячивает наиболее яркие черты, так и Боровой вобрал в себя то, что вызывающе и мерзко в глазах сразу многихФото: Александр Саверкин/ТАСС
Некогда известный биржевик и непримиримый либеральный оппозиционер Константин Боровой «унес ноги» в США, попросив там политического убежища. Ранее Сеть удивило странное объявление, из которого следует, что фантастически богатый некогда человек столь же фантастически обеднел. Теперь мы прощаемся с политиком Боровым, и нам есть что сказать на прощание. Подробности...
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Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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Почему Россия терпит выходки КНДР

Китайский плакат времен Корейской войныФото: chineseposters.net
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
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ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти

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По сути, это революция, снос до основания. Но не во имя того, чтобы «а затем», а чтобы вообще все рассыпалось в пух и прах. Что будет дальше – не так важно. Главное, чтоб не было так, как было. Подробности...
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              Член СПЧ: Экстерриториальные избирательные участки будут максимально открыты для наблюдателей

              25 июля 2019, 20:25

              Текст: Андрей Резчиков

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              В августе представители Совета по правам человека при президенте и Общественной палаты Петербурга начнут проверку экстерриториальных избирательных участков на территории Ленинградской и Псковской областей, где могут проголосовать находящиеся на дачах жители северной столицы. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Он также сообщил, что иностранные наблюдатели высоко оценили ход избирательной кампании.

              «Будем проверять эти участки максимально открыто. Все наши видеоотчеты о поездках будем выкладывать в интернете. Кандидаты на пост губернатора также могут выставить на этих участках своих наблюдателей», – заверил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

              В четверг правозащитник призвал обеспечить общественное наблюдение за работой экстерриториальных избирательных участков на петербургских выборах, чтобы снять любые сомнения и вопросы по этому поводу.

              «Сегодня вместе с «Корпусом «За чистые выборы» мы обнародовали открытое письмо-обращение к главе петербургского избиркома Виктору Миненко с предложением создать рабочую группу по мониторингу ситуации вокруг избирательных участков. Я ее вижу как группу из 20 человек с участием членов Общественной палаты, уполномоченного по правам человека, профильных НПО, правоведов, представителей кандидатов. Они в открытом режиме обсудили бы количество дачных избирательных участков, обеспечение их видеонаблюдением, КОИБами, а также вопросы безопасности и сохранности и бюллетеней, и избирательных списков», – перечислил Брод.

              Что касается подготовки наблюдателей для работы непосредственно в день голосования, сообщил Брод, то местные общественники в Псковской области уже сейчас готовы предоставить большую группу из ста человек.

              «Мы ждем список от них. Он будет предложен Общественной палате Санкт-Петербурга для направления на избирательные участки в Псковской области,

               – подчеркнул член СПЧ. – Аналогичные процедуры будут и по линии общественников Ленинградской области».

              Как писала газета ВЗГЛЯД, на воскресенье 8 сентября, в единый день голосования намечены выборы муниципальных депутатов северной столицы, а также выборы губернатора. Для участия в выборах главы города зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»). 

              По оценке главы избиркома Виктора Миненко, на дачах в соседних с Петербургом регионах в день выборов окажется более 200 тыс. потенциальных избирателей. В общей сложности в Псковской области петербуржцам принадлежат 45 тыс. домовладений, а в Ленинградской области – около полумиллиона. То есть число дачников и садоводов может доходить до 2,5 млн, из них примерно миллион – пенсионеры. Прошлогодний опыт Московской области показал востребованность  таких экстерриториальных участков. Причем, как подчеркивали эксперты, голосование дачников не носило массового характера, но дало людям дополнительные возможности.

              Кстати, экстерриториальные участки составляют всего лишь 5% от общего числа участков на петербургских выборах, напомнил Александр Брод. Появление таких участков он в принципе считает «шагом вперед» в развитии избирательных технологий в России, – ведь они создают дополнительные удобства для избирателей, которые 8 сентября окажутся за городом на территории других регионов.

              Брод также отреагировал на прошедший накануне в северной столице митинг, созванный группой кандидатов в муниципальные советы, которые не смогли пройти регистрацию. Правозащитник с сожалением отметил, что эти петербуржцы «заимствовали не лучший опыт своих московских коллег».

              «Они пытаются оказать давление на избирательную систему Санкт-Петербурга, они потребовали зарегистрировать незарегистрированных кандидатов. Дали неделю на раздумья. Как справедливо отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, это не окажет никакого влияния на избирательную систему. Система работает по законам, а не по принципам митинговой площадной активности», – сказал Брод.

              Недовольных кандидатов он призвал дождаться рассмотрения всех жалоб городским избиркомом.

              «Уже известно, что решения об отказах в регистрации были опротестованы санкт-петербургской избирательной комиссией. Проверки документов продолжаются. Мне известно, что на муниципальных выборах уже зарегистрировано 70 процентов «яблочников», – и это при том, что они оглушительно критиковали власти. Так что заявления о повальном снятии всех оппозиционеров не соответствуют действительности», – сказал Александр Брод.

              Тем временем сама кампания, подчеркнул Брод, уже вышла на стадию агитации, о чем свидетельствует реклама кандидатов, которая уже появилась на улицах Петербурга и в городских СМИ. Знаковым событием он также считает стартовавшие накануне курсы по обучению нескольких тысяч будущих наблюдателей.

              «Перед ними выступали представители городской избирательной комиссии, общественники. Наблюдатели могут потренироваться в отработке самых различных ситуаций, которые могут возникнуть в день голосования. Подобные занятия продолжатся и в районах», – отметил собеседник.

              Правозащитник рассказал и о впечатлениях от избирательной кампании, которыми с ним поделилась группа иностранных наблюдателей.

              «Зарубежные эксперты, которые на позапрошлой неделе посетили город и провели серию рабочих встреч, согласились со мной в том, что вокруг выборов губернатора не видно серьезных проблем. Это, кстати, были представители Нидерландов, Венгрии и Финляндии. Они были удовлетворены ходом избирательной кампании. Единственное высказанное пожелание касалось федерального законодательства – совершенствования процедуры прохождения муниципального фильтра», – рассказал Брод.


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