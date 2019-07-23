Памфилова опровергла влияние митингов на решения ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на решения комиссии.

На встрече во вторник с кандидатами в Мосгордуму, позиционирующими себя как независимые, Памфилова подчеркнула, что прошедший в субботу оппозиционный митинг в поддержку регистрации кандидатов никак не повлиял на взаимодействие кандидатов и принятие решений Центризбиркомом, передает ТАСС.

«Митинги здесь ни при чем, это ваше право [участвовать в митингах], я в свое время как правозащитник немало сделала, чтобы у людей было право ходить на митинги. Я приветствую это право, люди должны уметь защищать свои права», – указала она.

Однако, обратила внимание Памфилова, «что касается принятия решения ЦИК, эффект митингов на ее решения – ноль».

«Мы не политический орган, мы правоприменительный орган, мы обязаны, делали и будем делать, обеспечивать контроль за тем, чтобы действующее законодательство четко исполнялось, в том числе и нижестоящими комиссиями в первую очередь», – заверила она. «Пусть люди митингуют, имеют право, но никакого значения, даже малой толики на то, какие решения она [ЦИК] будет принимать, это не имеет», – заключила глава Центризбиркома.

Памфилова также отметила, что несет ответственность за организацию избирательного процесса. «Я несу за все ответственность, я от нее не ухожу и уходить не собираюсь», – заявила она.

Также отдельно Памфилова отдельно обратилась к блогеру Алексею Навальному.

«Хотела бы поблагодарить Алексея Навального, что он привлек внимание к трансляции нашей встречи в YouTube. Хочу обратиться к прекрасному-распрекрасному господину Навальному, как и к его прекрасной воображаемой России будущего. Он сказал, что продавил меня на встречу, это ложь. Никто не может продавить меня. Не надо присваивать чужие заслуги. Вы как клещи присосетесь и начинаете. И, кстати, эффект от митинга на решение, которое будет принято, - ноль!» – заявила Памфилова, передает zaks.ru.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ – 44 кандидата, от ЛДПР – 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» – 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста. В субботу оппозиция провела митинг в районе проспекта Академика Сахарова в центре Москвы с требованием допустить до выборов незарегистрированных кандидатов.