Мэрия Москвы объяснила покупку бордюров на 3 млрд рублей

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы объяснили закупку более 940 км бордюров стоимостью 2,99 млрд рублей.

В ведомстве пояснили, что такая рекордная закупка направлена на создание комфортных и эстетичных общественных пространств, а гранитный бордюрный камень, который будет использоваться, долговечен и экологичен, передает «Интерфакс».

В пресс-службе комплекса также напомнили, что в этом году в столице реализуется самая большая программа благоустройства за всю историю.

Кроме того, там уточнили, что ГБУ «Автомобильные дороги» действует в рамках программы комплексного благоустройства.

Ранее «Коммерсант» писал о рекордной закупке борюдюров: свыше 940 км на общую сумму 2,99 млрд рублей.

Также сообщалось, что бордюры в Москве перестанут красить.