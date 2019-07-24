Прах Доренко развеяли на горе в Керчи

Вдова экс-главреда радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Юлия развеяла его прах на горе Митридат в Керчи, где родился журналист.

«Сегодня на рассвете на горе Митридат (город Керчь) мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. … Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе. Но даже сейчас я не могу написать – «вот и все». Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас», – написала Юлия Доренко в своем канале в Telegram.

Главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Причиной оказался разрыв аорты. Журналисту было 59 лет.