В Башкирии задержали еще одну укравшую деньги из банка кассиршу

Сотрудники полиции задержали в Уфе кассиршу, вынесшую из банка 6,5 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения, который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача 6,5 млн рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка», – передает РИА «Новости» слова Волк.

Выяснилось, 39-летняя кассирша месяц выносила деньги из банка, а перед ревизией унесла 1 млн рублей. Женщину задержали, обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в июле была задержана кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 20 млн рублей в банке башкирского города Салават. Ее супруг заявил, что проиграл похищенные деньги в азартные игры. Он попросилроссиян пожертвовать ему необходимую сумму.

Также деньги для семьи Хайруллиных начали собирать в соцсетях.