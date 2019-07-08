Муж кассирши из Салавата проиграл похищенные ею 20 млн рублей

Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 млн рублей в банке Салавата, заявил, что проиграл деньги. Он собирается попросить россиян пожертвовать ему необходимую сумму, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам супруга, «денег нет, он проиграл их в азартные игры». Однако мужчину «пригласили на программу», так что он собирается «поехать в Москву на телевидение» и «просить у россиян помощи». Он надеется с помощью зрителей «собрать деньги, чтобы вернуть банку».

Как заявил источник РИА «Новости», мужчина «не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой».

Сама кассирша находится в СИЗО. Ее поместили в одиночную камеру. Хайруллина чувствует себя хорошо, сообщили в правоохранительных органах.