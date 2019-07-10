Для подозреваемой в похищении 20 млн рублей кассирши стали собирать деньги в соцсетях

Общественник из Уфы Азамат Галин начал сбор пожертвований для кассирши Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении 20 млн рублей.

Галин создал группу «Фонд Луизы Хайруллиной» во «ВКонтакте», чтобы возместить ущерб банку, где указал номера карты кассирши, чтобы ей могли перечислить деньги, передает РИА «Новости».

«У Луизы имеется карта Сбербанка. Эту карту передали ее адвокату. Адвокат Набиев Б. намерен получить доверенность от Луизы. Денежные средства будут переданы в банк Россельхозбанк после фактического установления обстоятельств дела. В случае, если следствием будет установлено, что денежные средства похищены и находятся на тайниках и прочее, все поступившие денежные средства будут возвращены займодавцам и благотворителям», – говорится в сообщении на странице фонда.

Напомним, в июле была задержана кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 20 млн рублей в банке Салавата. Ее супруг заявил, что проиграл похищенные деньги в азартные игры. Он собирается попросить россиян пожертвовать ему необходимую сумму, сообщил источник в правоохранительных органах.