В Армении подтвердили арест фигуранта дела об убийстве в Подмосковье спецназовца ГРУ

Армянские правоохранители арестовали находящегося в международном розыске фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

По его словам, фигурант дела об убийстве Белянкина арестован на 40 дней.

«Генпрокуратура Армении обратилась к российским коллегам, сообщив об аресте, попросив передать нам дело для уголовного преследования в отношении арестованного», – сказала Хачатрян, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что по запросу России полиция Армении арестовала владельца ресторана «Бир Хаус», рядом с которым 1 июня 2019 года убили бывшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина.

Напомним, участник операции ВС России в Сирии Белянкин заступился в подмосковном поселке Путилково за незнакомца, которого избивали около 10 человек, после чего получил смертельный удар ножом. По делу об убийстве Белянкина задержали девять человек.