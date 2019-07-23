Полиция Армении арестовала владельца ресторана, где был убит экс-сотрудник ГРУ

По запросу России полиция Армении арестовала владельца ресторана «Бир Хаус», рядом с которым 1 июня 2019 года убили бывшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина.

В связи с тем, что хозяин ресторана имеет гражданство Армении, с высокой вероятностью материалы из Москвы в отношении него будут рассматриваться на территории этой страны, пишет «Росбалт».

По данным источника в правоохранительных органах, после инцидента владелец ресторана улетел на ближайшем самолете в Армению. При этом задержанный озвучивает собственную версию событий.

По словам хозяина заведения, вечером 1 июня он находился на втором этаже, где в большой компании гостей праздновался день рождения Гранта Айрапетяна. Затем ему поступил звонок от официантки: она сообщала, что у барной стойки начали ругаться два постоянных клиента заведения, которые заходили в ресторан «догоняться».

Хозяин заведения рассказал, что мужчины признались в употреблении двух бутылок водки. Он добавил, что пытался выпроводить громких клиентов, но те продолжали ругаться. В это время со второго этажа спустилась большая группа людей из числа празднующих день рождения гостей. Они решили помочь хозяину заведения в конфликтной ситуации и вытолкали устроивших шум постоянных посетителей заведения на улицу, где продолжили выяснять отношения.

Владелец ресторана утверждает, что Белянкин с пистолетом появился в это время и открыл стрельбу. Гости со дня рождения решили, что бывший сотрудник ГРУ является товарищем буянивших посетителей, и затеяли с ним драку. Также хозяин «Бир Хауса» уверяет, что улетел в Армению после убийства Белянкина, так как испугался случившегося.

Напомним, участник операции ВС России в Сирии Белянкин заступился в подмосковном поселке Путилково за незнакомца, которого избивали около 10 человек, после чего экс-спецназовец ГРУ получил смертельный удар ножом. По делу об убийстве Белянкина задержали девять человек.