Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России

Представитель президента Южной Кореи Юн До Хан заявил, что Минобороны России якобы выразило «глубокое сожаление» в связи с инцидентом с российским бомбардировщиком накануне.

Юн До Хан заявил, что российский самолет нарушил южнокрейское воздушное пространство из-за технической ошибки, и Минобороны России проведет проверку и «предпримет необходимые шаги», передает «Коммерсант» со ссылкой на газету Yonhap News.

«Россия уважает международное право, а также внутреннее право. (...) Россия не намеренно вторглась в воздушное пространство Южной Кореи», – сказал представитель президента.

Юн До Хан отметил, что российская сторона запросила у южнокорейской данные о произошедшем нарушении.

Напомним, Россия и КНР провели первое совместное патрулирование воздушного пространства в небе над Японским морем.

После Сеул обвинил Россию в нарушении воздушного пространства, с таким же протестом выступила Япония. В Пентагоне заявили о тесном взаимодействии с Южной Кореей и Японией по данной ситуации.

Минобороны ответило на обвинения Южной Кореи, пояснив, что два южнокорейских истребителя F-16 совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности.

При этом южнокорейские летчики не выходили на связь с экипажами Ту-95мс и, после отстрела F-16 тепловых ловушек, удалились.

В ведомстве также опровергли утверждения южнокорейских военных о «предупредительном огне»: «Никакого «предупредительного огня» со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности – ответ не заставил бы себя ждать».

Подчеркивалось, что «маршрут самолетов Ту-95мс проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как бомбардировщики России и Китая перепугали союзников США.