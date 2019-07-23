В Москве загорелось общежитие Росгвардии

В московском общежитии, принадлежащем Росгвардии, произошло возгорание, сообщил источник в экстренных службах.

«ЧП произошло по адресу Красноказарменная улица, 9А. Из подвала дома валит густой черный дым. По данному адресу находится общежитие Росгвардии», – сказал собеседник ТАСС.